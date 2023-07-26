Ayvalık'ta denizde akıntıya kapılan bottaki aileyi cankurtaranlar kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde botun akıntıya kapılması sonucu büyük panik yaşayan aileyi, cankurtaran ekipleri kurtardı.

Ayvalık'ta denizde akıntıya kapılan bottaki aileyi cankurtaranlar kurtardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde botun akıntıya kapılması sonucu büyük panik yaşayan aileyi, cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Sarımsaklı plajında poyrazın etkisiyle akıntıya sürüklenen bottaki ailenin büyük panik yaşadığına tanık olan denizdeki kişiler, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerine bildirdi. Ekipler, botu sahile çıkartırken, aile yardımlarına koşan ekiplere teşekkür etti.