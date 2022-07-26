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Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
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Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Deposunun yüzde 82'sini doldurduklarını belirterek, 'Tuz Gölü'ndeki deponun da tamamını doldurduk. Kışa depolarımız tam dolu bir şekilde girmiş olacağız' dedi.

Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Deposunun yüzde 82’sini doldurduklarını belirterek, “Tuz Gölü’ndeki deponun da tamamını doldurduk. Kışa depolarımız tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu. Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yerinden bilgi aldı.

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Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmasında, enerji arz güvenliği için kritik sayılan projelerden bir tanesini daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Halihazırda Silivri Doğal Gaz Depomuz 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Bu yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız” dedi.

“Tesis, sahasında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak”

Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu tesis, sahasında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak bu çalışmamız tamamlandığında, yeraltı depolarında ve denizde, biliyorsunuz buradaki çalışmaların büyük bir kısmını da denizde yürütüyoruz. Orada tam 18 tane Marmara’nın altına kuyu açtık yer altındaki bu depoya ulaşmak, bu deponun kapasitesini genişletebilmek için. Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak.”

Tuz Gölü’nde bir başka projenin daha devam ettiğini hatırlatan Dönmez, “Orada da şu anda halihazırda çalışan 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak” diye konuştu.

“Kışa doğal gaz depolarım tam dolu şekilde gireceğiz”

Projelerin devam etmesinin yanı sıra depolara gaz basmaya devam ettiklerini dile getiren Dönmez, “Tuz Gölü’ndeki deponun tamamını doldurduk, Silivri deposunun da yüzde 82’sini doldurduk, Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız, kışa girmeden tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde ciddi bir ağaçlandırma faaliyeti yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 400 bin civarında, zeytin, badem gibi ağaçları ekeceğiz, çevreci bir proje, onun da çalışmaları bir yanda devam ediyor” dedi.

İHA
Editör

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