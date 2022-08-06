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Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilo eroin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de 105 kilo eroin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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İHA
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