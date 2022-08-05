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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında, yarın saat 21.45’te Vodafone Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak.

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İHA
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