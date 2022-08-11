Siemens
SON
DAKİKA
Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu 'Seydo Botan Gever' kod isimli Mehdi Mıçı'nın sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın sözde özel kuvvetler mensubu ‘Seydo Botan Gever’ kod isimli Mehdi Mıçı’nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler mensubu olarak bomba eğitimi veren ve eylemlerde bulunmak üzere İstanbul’a geldiği anlaşılan ‘Seydo Botan Gever’ kod isimli Mehdi Mıçı’nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

“Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler.”

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı