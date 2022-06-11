Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi.

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  • 11.06.2022 15:41
  • Güncelleme: 11.06.2022 16:42
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir’e düğüne gittikleri öğrenildi.

10 AEA 731 plakalı minibüs ile Süt toplama kamyonu kazasına karışan minibüsün Dursunbey’in Kızılöz köyünden Balıkesir’e düğüne giden minibüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kız tarafının Balıkesirli olduğu ve düğüne giden tarafın oğlan tarafı olduğu öğrenildi.

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İHA

SHA Editör
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