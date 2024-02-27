Başakşehir, kupada Trabzonspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor’a konuk olacak. İki ekip Türkiye Kupası’nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulü sistemine göre oynanacak müsabaka saat 17.30’da başlayacak.

Türkiye Kupası’nda ilk randevu

Başakşehir ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda ilk kez kozlarını paylaşacak. 2019-2020 sezonunu ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen İstanbul temsilcisi, aynı sezon Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor ile Süper Kupa’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, kupaya uzanan taraf olmuştu. İki ekip ligde 18 kez karşılaşırken; Başakşehir’in 7, Trabzonspor’un ise 3 galibiyeti bulunuyor. Oynanan 8 maç ise beraberlik sonuçlandı.

İki takımın kupa yolu

Geçtiğimiz sezon kupada final oynayan Başakşehir, bu sezona 4. turdan başladı. Sahasında sırayla Şanlıurfaspor’u 2-0, Boluspor’u 1-0 ve son 16 turunda da Hatayspor’u seri penaltı atışlarına giden mücadelede 4-3 mağlup eden turuncu-lacivertliler, üst tura yükseldi. Trabzonspor ise 4. turda Çorum FK’yı ve 5. turda Manisa FK’yı 3-1’lik skorlarla mağlup etti. Son 16’da deplasmanda normal süresinde eşitlik bozulmayan müsabakada bordo-mavililer, Gençlerbirliği’ni uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başakşehir’in gol silahı Krzysztof Piatek

Başakşehir’de sezon başında kadroya katılan Krzysztof Piatek, bu sezon attığı gollerle Başakşehir’in gol silahı olmaya devam ediyor. Süper Lig’de 18 golü bulunan Edin Dzeko, 14’er golü bulunan Mauro Icardi, Rei Manaj ve Mame Thiam’ın ardından 28 yaşındaki futbolcu attığı 13 golle gol krallığı yarışında 3. sırada bulunuyor. Polonyalı golcü, Başakşehir’in tarihinde ilk ve tek şampiyonluğuna uzandığı 2019-2020 sezonunda ligi 13’er golle tamamlayan Edin Visca ve Demba Ba’nın ardından ligde 13 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.