Başkan Yılmaz balıkçılarla 'Vira Bismillah' dedi
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağı nedeni ile denize açılan balıkçıları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.
Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül tarihinde sona erdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri limanından tekneleri ile denize açılacak olan balıkçı esnafını ziyaret etti. MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın da eşlik ettiği ziyarette balıkçılarla bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, esnafının talep ve sorunlarını dinledi.
Başkan Yılmaz, balıkçılarla birlikte nar patlatarak bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.