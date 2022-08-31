Ormanda kenevir ekti, suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ormanlık alanda güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ekilmiş halde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şahıs ise suçüstü yakalandı.

Ormanda kenevir ekti, suçüstü yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kartepe Acısı Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleriyle yapılan ortak çalışmada O.B. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Ekilmiş halde 28 kök Hint keneviri bitkisi imha edilirken, O.B. hakkında ise işlem başlatıldı.

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