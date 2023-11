Başkan Yılmaz Kavaklı'da kadınlarla buluştu

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programlarda Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla Aykan Cafe’de buluşan Başkan Yılmaz, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bayraklar ve Cumhuriyet marşlarıyla görsel bir şölen eşliğinde karşılandı. Başkan Volkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Kavaklı Mahallesi’nde yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Kahvaltı programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu da katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “ENERJİMİZİ SİLİVRİLİ KADINLARDAN ALIYORUZ”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Güzel bir Kavaklı sabahında sizlerle sohbet imkanını bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha sık bir araya gelmek, dertleşmek, hemhal olmak, fikir alışverişi yapmak ve sizleri dinlemek adına sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün mesai arkadaşlarım çok güzel bir kahvaltı organizasyonu yapmışlar. Birçok siyasi ortamda, toplantıda ve panelde konuşmacı olarak vatandaşlara hitap etme şansımız oluyor. Ama her zaman kendimi en rahat hissettiğim, keyif aldığım konuşmalar ve sohbetler siz hanımefendilerle yaptığımız toplantılardır. Çünkü sizinle yaptığımız toplantıların her anında samimiyet var. Sizlere dokunduğumuz zaman biliyoruz ki hayatın tam kendisine dokunuyoruz. Okul çağındaki çocuklarımızın, iş arayan genç kardeşlerimizin, evlilik çağındaki kız çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin ve bakıma muhtaç yaş almış büyüklerimizin tüm sıkıntı ve dertlerinin sizlerin omuzunuzda olduğunu biliyoruz. O yüke yardım etmek, omuzunuzdaki bu yükü beraber sırtlamak ve sırtınızdaki o yükü hafifletmek adına sizlerle beraber olmak ve sizleri dinlemek beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz yerlerde hanımefendilerle yapmış olduğumuz konuşmalarda az konuşmaya dikkat ediyoruz ve sizi dinliyoruz. Derdinizle, kederinizle, temennilerinizle, dileğinizle ve önerilerinizle ilgili Silivri Belediyesi olarak ne yapabileceğimizin notlarını alıyoruz. Ne gibi çalışmalarla sizin bizi ifade ettiklerinizi kendimize yol haritası yapabilir diye çalışmaları yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 4,5 yılı tamamladık. Bana yöneltilen bir soruda; ‘Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz?’ denildi. Enerjimi Türk kadınlarından ve Silivrili kadınlarından alıyorum. Sizlerin dertlerine ve kederlerine çözüm bulmak adına kararlılık gösteriyoruz. Sizden aldığımız bu enerjiyle yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla ve sizden aldığımız bu enerjiyle yolumuza koşar adımlarla devam edeceğiz” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ SİZLERLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin yönetim anlayışı hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri'de bir şeyin değişimiyle her şeyin değişeceğini ifade etmiştik. Bu değişim koltukta oturan bir belediye başkanının kalkıp yerine benim oraya oturması değildi. Zihniyet, felsefe ve yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini ifade etmiştik. Silivri’yi sizlerle beraber yönetmek, sizin fikirlerinizle, çocuklarınızın, gençlerinizin ve Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın geleceği için bu şehre Belediye Başkanı adayı olduk. Bu şehri dün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber yönetiyoruz. Göreve geldiğimizde diz çökmüş, maaş ödemekte zorlanan, işçisinin emekli ikramiyesini bir yılda ödeyebilen, müteahhitlere para ödeme konusunda zorlanan ve hizmetleri sürdürme noktasında tıkanmış bir ekonomik yapıyı devir aldık. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün Silivri Belediyesi, işçisine tek kuruş borcu olmayan, işçi maaşını, emekli ikramiyesini gününde ve tamamını tek seferde ödeyen, hiç kimseye borcu olmayan, devlete de borcunu günü gününü ödeyen bir belediye haline geldi. Bunu niye anlatıyorum? Ekonomik yapı sağlam olup ayakları üzerinde sağlam basan bir ekonomi olunca hizmetler de peşi sıra geliyor. Kapalı pazarlar, millet bahçeleri, piknik alanları, çocuklar için kütüphaneler ve tesisler geliyor. Vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, sosyal belediyecilik anlamında yapılması gerekenler yapılıyor. Biz Silivri'ye inanıyoruz. Silivri’nin potansiyellerini biliyoruz. Silivri'de yaşayanların Silivri’yi yaşaması gerektiğini biliyoruz. Kavaklı’da imar planlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. 5.000’lik planları var ama 1.000’lik planları yok. 1.000’lik plan olmadığı için tarlasını, arsasını satamayan ve üzerine inşaat yapamayan vatandaşlarımız vardı. Ortaköy'de köy merkezi 4, Selimpaşa’da 4, Büyükçavuşlu’da ve her yerde 4 kat. Köy merkezi bir tek Kavaklı’da 2 kattı. Yeni planları bitirdik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) askıya çıkardık. 2,5 yıl uğraştık. Artık Kavaklı merkezinde 4 kat imarınızı yapabileceksiniz. Bu çalışma Kavaklı için bir devrimdir. Kavaklı imar planlarının yapılması konusunu çözdük. Kavaklı, Silivri ilçesinin en müstesna yerleşim alanlarından bir tanesidir. İklimi, doğası, yerleşim alanları ve yerleşim alanlarındaki gelişen kalitesiyle her geçen gün biraz daha ileriye doğru yürüyen bir Kavaklı var” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZE YÖNELİK YATIRIMLAR DURMAYACAK”

Silivri’de çocuk ve gençlere yönelik yapılan hizmetlere vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Çocuklar ve gençler için Silivri Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar var. Çocuklarımızın üniversite sınavlarına hazırlanacağı, öğle yemeklerinin, çayın ve kahvenin ücretsiz olduğu tek kuruş ödemeden çocuklarınızı üniversiteye hazırlayan bir dershanemiz var. Tek kuruş vermeden çocuklarınızı üniversite kursuna Silivri Belediyesinin eğitim akademisine yollayabilirsiniz. Öğle yemeği, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu üniversite kursuna yazdırabilirsiniz. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve ücretsiz yabancı dil kurslarımıza yazdırabilirsiniz. Selimpaşa’da müzik ve sanat akademimiz var. Kemandan saza, tiyatro sanatlarından görsel sanatlara kadar tek kuruş vermeden Güzel Sanatlar Akademisine çocuklarınızı ve gençlerinizi yollayabilirsiniz. Silivri Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalara devam edeceğiz. Bizim bir sloganımız var ve biz diyoruz ki; ‘Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız’ diyoruz. Silivri’de garip, gureba, dul, öksüz, ihtiyaç sahibi varsa ve ulaşılamıyorsa sorumlusu benim diyorum. Üniversite sınavına hazırlık kursuna gidemeyen çocuğumuza ulaşmamız lazım. Kirasını ödeyemeyen dulun ve yetimin hakkını savunup, onları bulmamız lazım. Bu nedenle mahallenizde, sokağınızda olan kimsesiz, ihtiyaç sahibi kimseler varsa ne olur bize ulaşın. Silivri Belediyesinin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ulaşın. Silivri Belediyesi olarak darda ve zorda kalanlara elimizi uzatalım. Veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma sistemini beraberce inşa edelim. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz diyaliz hastalarının ve kanser hastalarının ücretsiz hastanelere taşınmasından engelli çocukların konuşma ve yürüme terapisine kadar birçok çalışmayı yürüyor. Silivri’de geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezini açtık. 15.000 metrekare kapalı alanda inşa ettiğimiz merkezimizin içerisinde; pedagog, psikolog, sosyolog, aile danışmanı ve fizyoterapist var. Fizik tedavi ücreti ödemiyorsunuz. Çocuklarınızın aldığı hiçbir hizmette ücret ödemiyorsunuz. Yüzde 100 Silivri Belediyesinin eliyle ve uzmanlarla yapılan, tek kuruş ücret ve katkı payı ödemeyeceğiniz bir engelsiz yaşam merkezini hizmete açtık. Silivri'deki tüm engelli vatandaşlarımızı hayatına dokunuyoruz. Silivri Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatamayız. Onların bize ihtiyacı var. Bize ihtiyacı olan herkesin yanına varıp, çöküp ve oturup onları dinlemek zorundayız. Tabii ki bizim yapamadıklarımız da olacak. İmkanımızın, gücümüzün, zamanımızın ve ekibimizin yetmediği zamanlar olacak. Bunları niye yapamadığımızı veya ne zaman yapmayı planladığımızı sizlerle paylaşacağız. Biz iyi niyetle bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren hiç kimseyi hangi partiye oy veriyor, hangi partiye gönül vermiş ve hangi partiyi destekliyor diye sorgulamadık. Bir Allah’ın kulunu da işten çıkartmadık. Çünkü her biri bir aile sahibi ve her biri ailesinin kahramanı diye düşündük. İşini iyi yapması, bizim tempomuza ayak uydurması ve bizimle bu şehre hizmet etmesi şartıyla kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Bu anlayışın doğru olmadığını ve herkesin yaptığı işle, liyakat ve ehliyetiyle değerlendirilmesi gerektiğini savunduk. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti benimsemiş, özümsemiş ve onu ileri medeniyetlerin üstüne çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Tek bir şeye ihtiyacınız vardır, o da çalışkan olmak’ ifadelerini kullanıyor. Çünkü çalışkan olduğunuzda her şeyin bir çözümü vardır. Silivri Belediyesi olarak ilk günden itibaren Gazi’nin sözünü kendimize şiar edindik. Durmadan, yorulmadan, aşkla ve heyecanla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.