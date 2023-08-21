Başkan Yılmaz: 'Silivri'nin bir turizm master planına ihtiyacı var'

“SİLİVRİ’DE EKİLMEYEN, DİKİLMEYEN ALAN KALMADI”

Törenlerde konuşan Başkan Yılmaz, “İçerisinde emek ve alın teri olan yerli ve milli tohumluk arpa dağıtım töreninde bir aradayız. Hem Silivrili üreticilere hem de milli ekonomiye katkı sunuyoruz. Biz Silivri’yi yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret gören bir anlayışla; nüfusuna göre ya da oy hesabına göre yönetmedik. Silivri’yi bütüncül bir anlayışla kucaklayarak, bir bütün halinde yönettik. Hedefimiz her zaman Silivri’yi bir marka kent yapmak oldu. Bu hedefimizde köylerimizin önemi çok büyüktü. Çünkü biz biliyoruz ki eğer bir kalkınma hamlesi başlayacaksa bu köylerden başlayabilir. Türkiye, kırsaldan kentlere göçü tersine çevirmek zorunda. Bakın şu an köylerde yaşayan nüfus yüzde 13’lere kadar geriledi. Bu nüfusun büyük bir kısmı da emekli ve yaş itibarıyla üretim yapamayan bir nüfus. Hâl böyle iken bizim ülke olarak sağlıklı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirme şansımız yok. Önümüzdeki yıllarda en stratejik ürünün gıda ürünleri olacağı herkes tarafından kabul edilirken bizim üretmekten, tarımsal üretimden başka şansımız yok.