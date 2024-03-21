Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Başkentte kar yağışı etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara’nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere’de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile 5 dereceye kadar düşecek.

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Ayrıca, Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.