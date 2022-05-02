Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.