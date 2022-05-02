Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sona ermeden sağanak yağışın etkisine giriyor. Meteoroloji tarafından akşam saatlerinde Marmara dahil olmak üzere tüm bölgelerde sağanak yağış uyarısı verilirken, söz konusu yağışların bayram boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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  • 02.05.2022 22:25
  • Güncelleme: 02.05.2022 22:26
Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SHA Editör
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