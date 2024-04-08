Belediye Başkanı Erhan Güzel Kararların Çatalca'ya Hayırlı Olmasını Diledi

Çatalca Belediye Meclisinin 2024 yılı Nisan ayı toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere 08.04.2024 Pazartesi günü saat:11:00'da Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Erhan Güzel başkanlığında yapıldı.

Teşekkürler Çatalca

Meclisin açılış konuşmasında Çatalca halkına teşekkürlerini sunan Başkan Erhan Güzel ilçeyi daha güzel yarınlara hazırlamak için durmaksızın çalışacaklarına vurgu yaparak tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Nisan ayında yer alan özel gün kutlamalarında bulunan Başkan Erhan Güzel tüm vatandaşların Ramazan Bayramını da kutladı.

Meclis, gündem maddelerinin karara bağlanması ile devam etti. Gündem maddeleri karara bağlandı

Gündemin ilk maddesi olan “5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 2 asil, 2 yedek olmak üzere Divan Katibi Üyelerinin Seçimi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi gereği yapılan oylama ile Meclis Üyeleri Aysun Akın ve Kubilay Tuncer asil, Yusuf Ballı ve Meriç Güleç yedek üye olarak seçildi.

Meclisin 2. Gündem maddesi olan “ 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 1. Başkan Vekili Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Teklifi gereği yapılan oylama ile Meclis Üyesi Süleyman Kolcuoğlu 1. Başkan Vekili olarak seçildi.

Gündemin 3. Maddesi olan “ 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre 2. Başkan Vekili Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi ile yapılan oylamada Meclis Üyesi Nergis Şahin Eteke 2. Başkan Vekili olarak seçildi.

4. gündem maddesi “ 5393 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre 2(iki) " Encümen Üyesi" seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile yapılan oylamada Meclis Üyeleri Ramazan Ilgın ve Nergis Şahin Eteke Ercümen Üyesi olarak seçildi.

Gündemin 5. Maddesi olan “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "İmar Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile Meclis Üyeleri Halil Burak Çakıltaş, Gökay Savaşan ve Vildan Kocatürk İmar Komisyon Üyesi olarak seçildi.

Gündemin 6. Maddesi “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile Meclis Üyeleri Eftal Korkmaz, Mustafa Yüksel ve Süheyla Topçu Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine seçildi.

7. Gündem maddesi olan “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre "Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi ile Meclis Üyeleri Ali Eraslan, Burhan Çavdarlı ve Ceyhun Koç Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Üyeliğine seçildi.

8. gündem maddesi olan “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre Kentsel Dönüşüm Komisyonuna meclis üyeleri arasından üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi ile Meclis Üyeleri Aysun Akın, Kubilay Tuncer ve Erdoğan Atlas Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyeliğine seçildi.

9. gündem olan “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre Deprem Komisyonuna Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi ile Meclis Üyeleri Yusuf Ballı, Meriç Güleç ve Hüseyin Aydın Deprem Komisyon Üyesi olarak seçildi.

Meclisin 10. Gündem maddesi olan “5393 Sayılı Kanunun 24. maddesine göre Hukuk Komisyonuna Üye seçilmesi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi ile Meclis Üyeleri Halil Burak Çakıltaş, Utku Akbulut ve Hüseyin Aydın Hukuk Komisyon Üyesi olarak seçildi.

11. gündem maddesi, “Marmara Belediyeler Birliği Meclisine 2 asil, 1 yedek Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile Meclis Üyeleri Burak Tan ve Ayhan Tutun asil üye, Yusuf Ballı yedek üye olarak seçildi.

12. gündem maddesi olan, “ Tarihi Kentler Birliği Meclisine 1 asil, 1 yedek Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile Meclis Üyeleri Halil Burak Çakıltaş asil, Nergis Şahin Eteke yedek üye olarak seçildi.

13. gündem maddesi, “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclisine 2 asil, 1 yedek Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile Meclis Üyeleri Meriç Güleç, Ramazan Ilgın asil, Burhan Çavdarlı yedek üye olarak seçildi.

14. gündem maddesi olan Belediyemiz ile Memur Sendikası arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

15. gündem maddesi olan Belediyemiz şirketi olan “ÇATBEL Eğitim İnşaat Gıda Tarım Turizm Havacılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin” 2024 yılında yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılma yetkisinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

16. gündem maddesi olan,”Denetim Komisyonu Raporu” ile ilgili Meclise bilgi verildi.

Meclisin 17. Gündemi olan “ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre “2023 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile yapılan oylamada 2023 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel gündem maddelerin görüşülmesi ardından 2024 Nisan ayı meclis toplantısını 06-05-2024 Pazartesi saat 11.00’da toplanmak üzere sona erdirdi.