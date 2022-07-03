Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 9 sezondur formasını giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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  • 03.07.2022 12:09
  • Güncelleme: 03.07.2022 12:26
Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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İHA

Editör
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