Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan proje tanıtım toplantısı

Beşiktaş’ta yeniden aday gösterilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Kulübümüzden sonra dünyaya açılan en büyük markamız Uluslararası Beşiktaş Festivali olacak. İddia ederek söylüyorum, Avrupa veya dünyanın herhangi bir noktasında insanlar tatil planı yaparken Beşiktaş’ın festival programına bakıp ona göre tatil yapacaklar” dedi.

CHP tarafından Beşiktaş’ta yeniden aday gösterilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Ne Mutlu Beşiktaş Var’ sloganıyla 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan projelerinin tanıtım programına katıldı. Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Akpolat’ın yanı sıra vatandaşlar ve protokol de katıldı. Programda kürsüye çıkan Başkan Akpolat, projelerini vatandaşlara anlattı.

“Diğer belediyelere ilham olmanın gururunu yaşıyoruz”

Programda konuşan Başkan Rıza Akpolat, “5 yıl önce bu sahneye çıktığımda yaşadığım heyecanı yaşıyorum. O gün verdiğim bu sözleri yerine getirmiş olmanın, memnuniyet anketlerinde ön sıralarda çıkmış olmanın, yaptığımız projelerle hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin değişik noktalarında diğer belediyelere ilham olmuş olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Beşiktaş 3 tane sarayı, 9 tane üniversitesi, yüzlerce finans, iş yeri ve oteller, 39 başkonsolosluğuyla burası bir kent niteliğindedir. Dolayısıyla bizler bu sorumluluk duygusuyla göreve geldik. İlk günden itibaren de bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalıştık.

"500 çocuğumuzun beslenme çantasını her gün dolduruyoruz”

Göreve gelirken çocuk, genç, öğrenci, engelli ve yaşlı dostu bir kent vaat ettiğinin altını çizen Akpolat, “Göreve geldiğimiz andan itibaren hoşgeldin bebek seti, beslenme kolisini hayata geçiriyoruz. Devlet okulunda okuyan çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocuklarımızın maalesef kent yoksunluğu burada da derinden hissediliyor. Okula giden çocuklarımızın beslenme çantaları boş. Dolayısıyla bu proje dahilinde geldiğimiz günden itibaren aşevi aracılığıyla yaklaşık 500 çocuğumuzun beslenme çantasını her gün dolduruyoruz. Çocuk ağız ve diş sağlığı polikliniğimiz var. Onun kapsamını da bu dönem genişletiyoruz. Gündüz Çocuk Bakım Evlerimiz var. Dikilitaş’ta hayata geçireceğimiz spor kompleksi içinde bir de kreşimiz olacak. Beşiktaş’ta bulunan esnafımızla bir araya geldik. Yemek fiyatlarından dolayı öğrencilerin zor durumda olduğunu söyledik. Bu sürece dahil olan paydaşlar restoranlarında en az 10 öğrenciye kapılarını açtılar. Yaptığımız sistemle öğrenciler, kaldıkları yere en yakın anlaşmalı yere giderek beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mahalle Huzurevlerimizi bu dönem açacağız”

İBB ile beraber bir kadın sığınağını ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akpolat, “Asıl adımı Beşiktaş’ta bir Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açarak gerçekleştirdik. Burada şiddet gören veya boşanma aşamasında olan kadınların hukuki süreçlerini yürütüyoruz. Bizim nüfusumuzun yüzde 16.2’si 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Belediyemizde evde sağlık, kuaför, bakım gibi hizmetleri veriyoruz. Geçen dönemde Mahalle Huzurevi projemiz vardı. Bu yaş grubundaki vatandaşları yaşadığı yerden ayırmadan bulundukları bölgede huzurevi açacağımız söyledik. Mahalle Huzurevlerimizi bu dönem açacağız ve Yerel Yaşlılık Eylem Planı’nı da hayata geçireceğiz” sözlerini kullandı.

“Uluslararası Beşiktaş Festivali planımız var”

Beşiktaş’ın kültür ve sanatın merkezi olduğuna değinen Başkan Akpolat, “Biz bunu yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Beşiktaş Festivali’ni hazırladık, tiyatro festivalleri yaptık. Pandemi sonrasında konserlerde bir araya geldik. Yeni dönemde Uluslararası Beşiktaş Festivali planımız var. Bizim dışarıya açılan en büyük markamız Beşiktaş Jimnastik Kulübüdür. Dolayısıyla Beşiktaş’ın bunun yanında kültür, sanat ve tarihiyle anılması gerekir. Biz bir festival markası oluşturuyoruz. Kulübümüzden sonra dünyaya açılan en büyük markamız Uluslararası Beşiktaş Festivali olacak. İddia ederek söylüyorum, Avrupa veya dünyanın herhangi bir noktasında insanlar tatil planı yaparken Beşiktaş’ın festival programına bakıp ona göre tatil yapacaklar” dedi.