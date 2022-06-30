Beton mikseri ile midibüs çarpıştı: 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yenibedir köyü yakınlarında fabrika işçilerini taşıyan midibüs, beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışma sonucu serviste bulunan 11 kişi ve sürücüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.