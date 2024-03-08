Bilecik'te nefes kesen tatbikat

Bilecik’te 150 personelin katılımıyla gerçekleşen arama kurtarma tatbikatı başarılı bir şekilde icra edilirken gerçeği aratmadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AFAD koordinesinde gerçekleştirilen ve Bilecik’te şu ana kadar yapılan en kapsamlı Arama Kurtarma Tatbikatı’na katıldı. Tatbikatta UMKE, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB AKUB), İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, STK’lar ve AFAD gönüllülerinden oluşan 150 personel katıldı. Nefes kesen muhtemel bir deprem anında arama ve kurtarma yapılırken tatbikat gerçeği aratmadı. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde boş bir apartmanda yapılan tatbikatta ekipler olay yerine varmak için birbirleriyle yarıştı.

"Arama kurtarma derneklerimiz, kurumlarımız, toplamda 150 tane arkadaşımızla çok başarılı bir tatbikat yapıldı"

Tatbikat sonrası bir açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bu akşam Bilecik vilayetimizde bugüne kadar yapmış en büyük tatbikatı gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan kalitede bir tatbikat yaptık. Tatbikatımızda ülke genelinde olduğu gibi vilayetimizde de AFAD’ımızın koordinesinde arama kurtarma derneklerimiz, kurumlarımız, toplamda 150 tane arkadaşımızla çok başarılı bir tatbikat yapıldı. Gerçekten dışarıda bir tatbikat olduğunu bilmemize rağmen hepimiz hem heyecan yaşadık hem mutluluk yaşadık" dedi.