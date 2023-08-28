Bilecik'te seramik ve cam sihirli ellerde şekil buluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde seramik ve cam öğrencilerin elinde şekil bulurken, bu bölümden mezun olan öğrenciler seramik sektörünün önemli fabrikalarında iş bulma olanağı da yakalıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin en eski bölümü olan Seramik ve Cam Bölümü’nde uzman akademisyenler, yüksek standartlarda eğitim-öğretim imkanları ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Tarihi üniversiteden de eskiye dayanan Seramik ve Cam Bölümü, aradan geçen zamanda fiziki ve teknik altyapısını tamamlayan akademik ve idari yapısıyla da güçlü ve dinamik bir yapıya kavuştu.

“Bilecik’in doğal ruhuna uygun bölüm”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Kadir Sevim, Seramik ve Cam Bölümü için "Bilecik’in doğal ruhuna en uygun bölüm" tanımlamasını yaptı. Bilecik’te seramik, porselen ve cam sektöründe faaliyet gösteren önemli fabrikalar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sevim, “Bu fabrikaların ihtiyacı olan alanında eğitimli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflerken, diğer yandan da sanatın evrensel düşünce ve değerlerine sahip çağdaş sanatçı adaylarını yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Seramik ve Cam Bölümümüzün bu gaye ile atölye imkanları hem sanatsal seramik ve cam hem de endüstriyel seramik ve cam alanında eğitim için yeterli altyapı donanımına ve eğitimci kadrosuna sahiptir” ifadelerini kullandı.

“İş bulma imkanları hayli yüksek”

Prof. Dr. Sevim, "Bölümümüz 2020-2021 eğitim yılı ile birlikte lisansüstü eğitim programı da açmış ve halen 18 öğrencisiyle yüksek lisans düzeyinde eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisanstaki kayıtlı öğrencilerimizin birçoğu bölgemizde yer alan seramik ve cam sektörünün çeşitli bölümlerinde çalışmaktadır. Bu da bize Seramik ve Cam Bölümümüzün Bilecik ili genelinde bulunan Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ilçeleri ve çevre illerdeki seramik sektörünün önemli fabrikalarında iş bulma imkanlarının oldukça yüksek olduğu referansını vermektedir. Ayrıca mezunlarımız serbest sanatçı ve tasarımcı olarak profesyonel iş hayatlarına devam edebilirler" şeklinde konuştu.