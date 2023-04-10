Birlik ve beraberlik içinde oruçlar açıldı

İzmit Belediyesi’nin her sene düzenlediği toplu halk iftarlarının dün akşamki durağı Doğu Kışla oldu.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Başkan Hürriyet’e belediye yöneticileri de eşlik etti. Programda konuşan Hürriyet, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bayrama da erişmeyi nasip etsin. Rabbim evinize bereket, hanenize huzur getirsin. Ramazan ayında tuttuğunuz bütün oruçlar, yaptığınız bütün dualar kabul olsun. Bugün istedik ki Bekirpaşa bölgesindeki yurttaşlarımızla bir halk iftarı yapalım. Soframızı paylaşmak için bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.