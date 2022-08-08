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Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya' operasyonu başlatıldı
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Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 520 personelin katılımıyla, 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde, bölücü terör örgütüne ait 4 sığınağın imha edildiği belirtildi.

Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya' operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te 520 personelin katılımıyla, ‘Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya’ operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde, bölücü terör örgütüne ait 4 sığınağın imha edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis’te 520 personelin katılımıyla, ‘Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya’ operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 520 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

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Operasyonun ilk gününde 4 sığınak ve barınak imha edildi

Operasyonun ilk gününde; Hizan ilçesi Azapşar Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam ve temizlik malzemesi imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bakanlık tarafından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.

İHA
Editör

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