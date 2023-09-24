Bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de 3 ayrı mağarada bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çerçevesinde Şemdinli kırsalında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmatın bulunduğu bilgisi alındı. Bölgede Şehit Jandarma Onbaşı Özgün Özdemir operasyonu düzenlendi. Hakkari’de yakalanan teröristlerin gösterdikleri 3 ayrı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve silahlar şöyle:

“1 doçka ağır makineli tüfek ve mühimmat, muhtelif yaşam malzemesi, 81 milimetre havan mühimmat başlığı ve mühimmatı, bixi makineli tüfek ve çok sayda mühimmatı, kanas keskin nişancı tüfeği ve mühimmatı, kalaşnikof tüfeği ve mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, RPG-7 anti tank mühimmatı, OGE-7 mühimmatı, taarruz tipi el bombası, savunma tipi el bombası.”

Öte yandan açıklamada, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.