Bozoğlu 'Milletimiz Çanakkale ruhu ile darbeye dur demiştir'

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, 15 Temmuz kalkışmasının 6. Yıldönümünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Vatanımıza ve demokrasimize sinsice göz diken FETÖ ve dış kaynaklı işbirlikçileri tarafından hain bir darbe girişiminde bulunuldu.

Milli ve manevi duygulardan yoksun, bedenleri burada ama beyinleri okyanus ötesinde olan hainler tarafından gerçekleştirilen bu girişim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.” diyerek yaptığı çağrı ile yüreği vatan ve millet sevdası ile dolu milletimiz Çanakkale ruhu ile bu hain girişime karşı kahramanca direnmiş ve darbeye dur demiştir.

Yaşlısı ile genci ile, Türk’ü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i velhasıl bu topraklarda yaşayan bütün neferleri ile canlarını hiçe sayarak meydanlara ve kritik alanlara koşarak, tanklara, uçaklara ve tüm ağır silahlara karşı koyan kahraman milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanı bütün dünyada takdir ile karşılanmıştır. ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’ inancı ile milletçe hain darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin 6.yılı münasebeti ile 15 Temmuz akşamı Silivri meydanına bütün hemşerilerimizi davet ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler ile, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Demokrasi için birlik ve beraberlik içerisinde FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı verilen bu mücadelede can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

