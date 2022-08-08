Brezilya'dan gelen gemiden 242 kilo kokain bulunmasına ilişkin 13 kişi adliyeye sevk edildi

Breazilya’dan Türkiye Karasularına girdikten sonra Tekirdağ kıyılarına çekilen gemide 242 kilogram kokain bulunmasına ilişkin gözaltına alınan gemi personeli 21 kişiden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz ayın sonunda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca da bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aydır takip altındaki Brezilya’dan gelen kuru yük gemisi Tekirdağ kıyılarına çekilerek gemide geniş çaplı arama sonrasında 242 kilogram kokain ele geçirilmişti. Konuyla ilgili gemi personellerinden oluşan Filipin ve Kore uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 21 kişiden sorgulamaları tamamlanan 8 kişi serbest bırakılırken geriye kalan 13 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Geminin altında özel bölme yapmışlar

Havadan, karadan ve denizin altından düzenlenen operasyonda geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler görülmesi üzerine, 6 adet paketin bulunduğu yerden çıkartılarak yapılan kontrollerinde, 200 paket 242 kilogram kokain maddesi bulunarak el konuldu.

Nefes kesen operasyon

Operasyona ilişkin su altı ve havadan operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Drone destekli de düzenlenen operasyonda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bazı ekipleri gemiye yukarıdan çıkarken, kimi dalgıç ekipleri de suya dalarak geminin altından operasyona destek verdi. Sualtı ekiplerince uyuşturucuların gizlendiği alanda dakikalarca yapılan aramalarda 242 kilogram kokain bulunarak karaya çıkarılmıştı.