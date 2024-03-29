Bu iftarda bin 200 kişi aynı sofrada buluştu

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından ‘Kardeşlik Buluşması’ temalı iftar etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM), her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Kardeşlik Buluşması’ temalı iftar etkinliği düzenleyerek uluslararası öğrencileri şehir protokolü ile üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya getirdi. SADEM’in bahçesinde düzenlenen programda Sanatçı Elif Kayacan öncülüğünde SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi. İftarda yaklaşık bin 200 kişi aynı sofrada buluştu. Düzenlenen programa; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Arifiye İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kemal Aydınoğlu, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.