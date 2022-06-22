Buğday tarlasına hafriyat döktüler

Silivri Selimpaşa’da çiftçilik yapan Salim Sevinç isimli çiftçi, buğday ekili tarlasına kimlik bilgileri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından hafriyat döküldü. Tarlasına gelen Sevinç, hasadını yapmak için beklediği tarlasında hafriyatı görünce neye uğradığını şaşırdı. Hafriyatın acilen kaldırılması gerektiğini dile getiren Sevinç, yaşanan olayla ilgili yetkililerden destek istedi.

“Bu da bir haneye tecavüz sayılması lazım”

Yetkililerden yardım isteyen Sevinç “Ben eşimle birlikte küçük ölçekli çiftçilik yapıyoruz. Bu gördüğünüz buğdayı da yetkililerin buğday ekin, bir karış boş bir yer bırakmayın talimatıyla biz de çabalarımızla kredi kartıyla borç yaparak bugüne kadar getirebildik. Ama gördüğünüz gibi mahsulün biçimine bir hafta var, yanı başımızdaki parselde inşaata başlamış. Bizim iznimiz olmadan buraya hafriyatı dökmüş. Bizim ürünümüze zarar vermiş durumda. Biz yetkililerden bu gibi durumlara çözüm bulmalarını istiyoruz. Hafriyat işleri inşaatlarda pahalı olduğu için bu inşaatı yapanlar bunun bilincindeler, ben bunun zararını karşılarım nasılsa bir şey olmaz, bunun bilincindeler. Devlet büyüklerimizden cezasının arttırılmasını istiyoruz. Nasıl ki bir haneye tecavüz edemiyorsak, bu ekinin ürünün de zarar verilmemesi lazım. Bu da bir haneye tecavüz sayılması lazım. Biz bu dökülen toprağın acilen buradan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bakın bu gördüğünüz toprak tarlanın üst tabakasındaki toprak gibi değildir. Burada 15 yıl ürün alamazsınız bu topraktan” diyerek duruma tepki gösterdi.

