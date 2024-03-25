Bursa'da duygu seli

Sinema dünyasının naif hikayelerinden ’Sırrını Biliyorum’un Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki seyircili gösterimi büyük ilgi gördü. Bursa’daki özel gösterimde, oyuncular ve seyirciler bir araya geldi.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da ‘Sırrını Biliyorum’ filminin oyunculu gösterimi gerçekleştirildi. Filmin oyuncularından Reha Özcan, Beren Gençalp, Alihan Türkdemir, Arzu Surici’nin katıldığı gösterim gecesinde sinema severler, tebessüm ve gözyaşları arasında yoğun duygu geçişleriyle filmi izledi. Yapımcılığını Trio Pictures - Ali Ertem, Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nun yönettiği Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası bulunuyor.

Öte yandan oyuncuların katıldığı etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Duygu ve düşüncelerini aktaran film oyuncuları, senaryodan çok fazla etkilendiğini belirtirken, Bursa’da çekilmesinin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Oyuncular oynadıkları karakterlerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, filmin çocuk oyuncularının başarılı performansları büyük alkış aldı.

Çocukluğumun bir bölümü Gemlik’te geçtiğini belirten Reha Özcan, "Sonra İstanbul’a taşındık. Bursa benim için çok önemli o yüzden. Sinema çekme imkanım yoktu. Hem tiyatro ve hem dizi çekiyordum aynı anda. Senaryoyu çok sevdim. Ülkemizde artık gerçek üssü yaklaşımlı filmler yapılmıyor. Bu projenin içinde olmam gerekiyordu" dedi.