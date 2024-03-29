Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde sınırlandırılmış alanda pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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