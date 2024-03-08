Bursaspor-Serik Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor-Serik Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 50 TL'den satılacak.

Bursaspor-Serik Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor-Serik Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 50 TL’den satılacak.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “10 Mart Pazargünü saat 14.00’te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Serik Belediyespor maçı biletleri bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Serik Belediyespor maçı bilet fiyatlarımız şu şekildedir; Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL.”

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