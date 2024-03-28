Bursasporlu futbolcular pes etmiyor

Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

Bursasporlu futbolcular pes etmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor’da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığıantrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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