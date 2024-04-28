Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler

Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol veren otomobiller, ambulans personelinin cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da ambulansa fermuar sistemi ile yol veren otomobiller, ambulans personelinin cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Bir vakaya seyir halinde olan 112 ekibini gören araçlar, fermuar sistemi ile ambulans şoförüne yol verdi. O anlar saniye saniye 112 personelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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