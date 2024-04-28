Patenli genç canını hiçe saydı

Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerledi.

Patenli genç canını hiçe saydı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da kask ve koruması olmayan patenli genç, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerledi.

Çevre yolu Demirtaş mevkiinde kaskı ve korumalığı olmayan genç, anayolda seyir halindeki 31 SA 770 plakalı kamyonun yan kısmına tutundu. Anayol olmasına rağmen ilerlemeye devam eden gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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