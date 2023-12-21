BUÜ'lü 'Pullexo' en iyiler arasında

TEKNOFEST 2023 Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi’nde En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü’ne layık görülen Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) Pullexo takımı, TakeOff İstanbul Zirvesi’nde de hızlandırma programına seçilen 10 proje arasında yer almayı başardı.

Bu yıl 6.sı düzenlenen uluslararası start-up zirvesiTakeOff İstanbul, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucuhıdır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yöneticiler, akademisyenler ve takım üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ödülü Selçuk Bayraktar verdi

TEKNOFEST Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri ön kuluçka kategorisinde en iyi girişim ödülünü alan BUÜ’lü Pullexo Takımı da organizasyona davet edildi. Etkinlikte tohum öncesi kategorisinde 38 girişim içinden hızlandırma programına seçilen 10 girişim açıklandı. Yerli ve uluslararası girişimlerin katıldığı TakeOff İstanbul’da yer alan Pullexo Takımı da en iyi 10 proje arasında gösterildi. Ekip, ödülünü T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.