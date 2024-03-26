BUÜ'lü öğrencilerin projelerine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Programa toplam 158 proje başvurusu yapan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin 103’ü destek almayı başardı.

2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre en fazla başvuru yapan ve destek alan üniversiteler belli oldu. Başvuru yapan 197 üniversite içerisinde 27. sırada bulunan BUÜ, araştırma üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. 2209-A ve 2209-B kategorisinde toplam 158 başvuru yapan BUÜ’lü öğrencilerin 103 projesi kabul aldı.

Mühendislik fakültesi başvuru 1’incisi oldu

2209-A kategorisinde destek kazanan projelerin 38’i Mühendislik Fakültesi’nden, 12’si Ziraat Fakültesi’nden, 9’u Eğitim Fakültesi’nden, 8’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, 8’i Veteriner Fakültesi’nden, 4’ü Fen-Edebiyat Fakültesi’nden, 4’ü Tıp Fakültesi’nden, 1’i Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden, 1’i de Spor Bilimleri Fakültesi’nden geldi. Fakülteler gibi meslek yüksekokulları da yoğun bir proje başvuru sürecini geride bıraktı. Yapılan başvuruların sonunda Teknik Bilimler MYO’dan 4, Mennan Pasinli Atçılık MYO’dan 4, Yenişehir İbrahim Orhan MYO’dan 3, Gemlik Asım Kocabıyık MYO’dan 2, Orhaneli MYO’dan 2, İnegöl MYO’dan 1, Karacabey MYO’dan 1 ve Keles MYO’danda 1 proje kabul aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-B kategorisinde ise çok daha başarılı sonuçlar aldı. 103 üniversite arasında proje destek oranları açısından 14. sırada bulunan BUÜ, araştırma üniversiteleri arasında 7. oldu. Bu kategoride BUÜ’nün yaptığı 43 proje başvurusunun 20’si destek almayı başardı. Bu projelerin 18’i yine Mühendislik Fakültesi’nden gelirken, 2 proje de Fen-Edebiyat Fakültesi’nden çıktı.

Rektör’den özel tebrik

Açıklanan sonuçların kendilerini mutlu ettiğini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi kriterleri içerisinde yer alan nitelikli proje üretilmesi ve katma değerli çıktı elde edilmesi noktasında kıymetli destekler sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Rektör Yılmaz, “Yakın zamanda YÖK Başkanlığımız tarafından Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Kriterleri arasınaTÜBİTAK-2209 Programı projelerinin eklenmesini bekliyoruz. Bu anlamda başvuru yapan ve kabul edilen proje sayılarının artması bizim için büyük bir önem taşıyor. Araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde çalışmalarını yürüten üniversitemizin gelecekte bu sıralamada çok daha yukarılarda olması için hep birlikte çalışmalı ve hep birlikte proje üretmeliyiz. Bu anlamda gerçekten büyük bir özveri ile çalışan, proje üreten tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Akademik danışmanlık yapan hocalarımızı ve sanayi danışmanlarımızı da tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.