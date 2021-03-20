Büyükçavuşlu'da feci kaza 1 ölü 1 yaralı

Büyükçavuşlu'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarparak savrulan araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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  • 20.03.2021 22:35
  • Güncelleme: ..
Büyükçavuşlu'da feci kaza 1 ölü 1 yaralı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı -

Kaza, akşam saat 20:00 sıralarında Büyükçavuşlu mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre içerisinde Mutlu Doğan Yıldırım ve Erkan Yıldırım’ın bulunduğu özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak yol kenarına savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Sağlık, Jandarma ve İtfaiye kipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Mutlu Doğan Yıldırım’ın kalbinin durduğunu tespit etti.Uzun süren kalp masajının ardından kalbi tekrar atmaya başlayan Mutlu Doğan Yıldırım, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 39 yaşındaki Mutlu Doğan Yıldırım burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Aynı kazada yaralanan 51 yaşındaki Erkan Yıldırım’ın da tedavisi aynı hastanede devam ediyor. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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