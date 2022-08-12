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Büyükçekmece’de motosiklet kazası: 1 ölü
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Büyükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü

Büyükçekmece'de motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobil kendisine çarpması sonrası ağır yaralanan 36 yaşındaki bir çocuk babası Hüseyin Can Bursa, hayatını kaybetti. Polis olaya karıştığı söylenen ve kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Büyükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü
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Büyükçekmece’de motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobil kendisine çarpması sonrası ağır yaralanan 36 yaşındaki bir çocuk babası Hüseyin Can Bursa, hayatını kaybetti. Polis olaya karıştığı söylenen ve kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sinanoba Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde bir çocuk babası olan Hüseyin Can Bursal(36) iddiaya göre başka bir aracın kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Olaya sebep olduğu söylenen sürücü ise kaçtı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar Bursal’ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bursal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Bursal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Konu ile ilgili konuşan bir vatandaş, “Evimde telefonla konuşurken, çok büyük bir ses duydum. Motosikletliyi gördüğümde yerde yatıyordu ve kafasındaki kask başka bir yere fırlamıştı. Sonra kazaya karışan araç sürücüsü kaçtı gitti. Sese çıktık biz. Ambulans geldi sonra” dedi.

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