Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Pazar günü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Başka adayın olmadığı kongrede mevcut Başkan Ercan Çalışkan güven tazeledi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer üstlenirken, kongreyi üyelerin yanı sıra kalabalık misafir heyeti izledi.

AİDATLARA ZAM YAPILDI

Genel Kurul gündemindeki bütün maddeler oybirliği ile geçerken, aidat artışı 200 TL'den, 400 TL'ye oyçokluğuyla kararlaştırdı. Site yönetimi ayrıca aidatlarını ödemeyen üyeler ile ilgili yasal yollara başvurma hususunda yetki aldılar. Genel kurulda ayrıca Kooperatif kiracılarına yapılacak zam oranı da %65 olarak kabul edildi.

YILMAZ: SİLİVRİ PLANLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜP, GELİŞİYOR

Genel Kurulda söz verilen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, meslek eğitimi alanında devam eden ve yeni dönem ile ilgili açıkladığı yatırımlar hususunda bilgi verirken, gelen göçün ve gerçekleşen büyümenin planlı bir şekilde ilerlediğine işaret etti. Başkan Bey şöyle konuştu: “Öncelikle bugün gerçekleştirdiğiniz kongrenin hayırlara vesile olmasını, sanayi esnafımıza hayırlar getirmesini temenni ederek hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Silivri'miz her geçen gün gelişiyor, büyüyor ama bu gelişme ve büyüme planlı bir şekilde gerçekleşiyor. Gelen göç Silivri'deki artan nüfus ilçemize değer katıyor. Bize düşen görev bu planlamayı doğru, düzenli, adil bir şekilde gerçekleştirip hayata kaynaştırmak.”

“MESLEK LİSELERİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

“Sanayi sitemizin, esnafın dertlerini biliyoruz. Esnaf Başkanlarımızla sık sık istişare ediyoruz. Sayın vekilim de burada. Onlar da Türkiye Büyük Millet meclisinde bu konularla ilgili takipteler. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin önündeki en büyük sıkıntı ara eleman veya çırakların, yeni zanaatkarların, sanatkarların yetişmesi. Sanayicilerimizle konuşuyoruz onlar da “Vasıflı - vasıfsız eleman bulamıyoruz” diyor. Esnaf odamızın başkanıyla, kooperatif başkanımıza, sanayi esnafımızla konuştuğumuzda da onlar da çırak yok. Kalfa yetişmiyor, usta yetişmiyor. Esnaf “Bu işin son temsilcisiyim kapatıp gideceğim” diyor ama dükkanı kapatıp gitmek yok. Arkadaşlar mücadele edeceğiz. Biz de Silivri Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmak durumundayız. ‘Bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı yapsın, hükümet yapsın biz belediyeyiz' demeyeceğiz. Bu problem büyürken biz bir kenarda elimiz kolumuz bağlı oturamıyoruz. Çanta'da 24 derslikli Ayfar Fabrikası tarafından bir meslek okulumuz inşa ediliyor.

Çırak ve ara eleman açığının kapatılması için Silivri Belediyesi ve iş insanlarıyla birlikte 2 tane daha meslek lisesinin yapımını önümüzdeki 5 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda çıraklık kursları adı altında Silivri Belediyesinin dahil olacağı bir eğitim merkezini de Silivri'mize kazandıracağız. Projelerimizle birlikte burada çıraklar, kalfalar ve meslek erbaplarını yetiştirilecek.

“HER ZAMAN SİZİ DİNLEMEYE, SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEYE HAZIRIZ”

İstişareye, her zaman sizi dinlemeye hazırız. Başkanlarımıza da bu konularda zaman zaman bir araya geliyoruz. Hep yazınızdan hep sizin derdinizle dertlenen bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de sizlerin teveccühü bizlere olursa 5 yıl daha sizlerin hizmetkârı olacağız. Hepinizi, sevgi, saygı muhabbetlerimle selamlıyor, yeni dönemde kooperatif Başkan ve yönetimine başarılar diliyorum.”

BÖLÜK: ‘ARA ELEMAN' DEĞİL DE ‘ANA VE ARANILAN ELEMAN'A DÖNÜŞÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük de Sanayi Sitesi Kooperatifi genel kurulunda söz alarak, “Meslek teknik liseleri hangi alanda olursa olsun sayılarının artmasını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Son dönemde hükümet, devlet olarak biz aslında ‘ara eleman' değil de ‘ana ve aranılan eleman'a dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı yoluyla değil, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Cumhur İttifakı belediyelerimizin olduğu her yerde de Bakanlıkların eli güçleniyor. Çünkü belediye o sanayi sitesinin içinde o esnafla beraber oradaki sıkıntıyı biliyor, kürsüye çıkar çıkmaz ne müjde vereceğini biliyor. Sıkıntımız ne olduğunu biliyor.

Biz biriz, bir bütünüz. Birbirimize her zaman destek olacağız. Hiçbir zaman desteğimizi esirgemeyelim. Allah gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın, birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Rabbim yardımcımız olsun. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Başkanım da ifade etti, TBMM'de her zaman ne yapılması gerekiyorsa emrinizdeyiz.”

ÇALIŞKAN'DAN TEŞEKKÜR

Genel kurulun ardından bir teşekkür konuşması yapan Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, şunları söyledi: “Kıymetli esnaflarımız, sayın protokol ve basınımızın kıymetli temsilcileri

Bugün bu salonun doluluğu, kuvvetli alkışlarınız ve oy birliği ile seçilmiş olmamız asla ve asla bizi şımartmayacak, aksine daha iyilerini yapmak için bizleri teşvik edecektir.

“İŞ POTANSİYELLERİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Sizlerden aldığımız güç ile bugünden sonra bizlerin görevi sadece temizlik, bakım, güvenlik ve aydınlatma değil her esnafımızın iş potansiyelini artırmak için yeni çalışmalar yapmak olacaktır.

“ÜRETMEYE, İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Sanatkârlarımızın kirli elleri medeniyetin aynasıdır.” Biz de bu sözleri örnek alarak çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

“12 YIL TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ ÇIRAKLAR, KALFALAR, USTALAR YETİŞMİYOR”

Bugün için belki küçük ama önümüzdeki yıllar ve ülkemiz için büyük bir sorun olacak meslek liselerinin durumuna değinmeden geçemeyeceğim. Evet, hepimiz temel eğitimin 12 yıla çıkarılmasını destekledik ancak kabul etmemiz gerekir ki 12 yıl temel eğitim üniversite ordusu yetiştirmemize sebep oldu ve bu sistemde yeni çıraklar, kalfalar ve ustalar maalesef yetişmiyor.

“MESLEK LİSELERİ DEĞİL MESLEK ORTAOKULLARI BU SORUNU ÇÖZECEKTİR”

Bu konunun çözümü için bir öneri sunmak istiyorum. Meslek liseleri değil meslek ortaokulları bu sorunu çözecektir. Ağaç yaşken eğilir.

Genel kurulumuzda bizlere güvenen ve destek veren üye ve esnaflarımıza şükranlarımı sunuyor, daha güvenli ve huzurlu ortamlarda çalışmanız için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş ustalarımıza ve üyelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sanayi sitemizde geçmiş dönemlerde hizmet etme fırsatı bulmuş değerli büyüklerimize, esnaflarımıza ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bugünkü kongremize katılarak bizleri onurlandıran kıymetli protokol üyelerimize, esnaflarımıza ve kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

