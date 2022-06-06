Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında milyonlarca kişiyi ilgilendirecek son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin yeni düzenleme müjdesi verdi.

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  • 06.06.2022 20:42
  • Güncelleme: 06.06.2022 21:15
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasından satır başları
Bakan Bilgin, “5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.”

“Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.”

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 “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.”

“ Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde.”

SHA Editör
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