Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu

Beylikdüzü’nde 73 yaşında yalnız yaşayan bir adamın evde yokken yardım amaçlı balkondaki çamaşırlarını toplamak içen gelen komşusu, açık televizyonun sesinden şüphelenip odaya baktığında arkadaşını kanlar içerisinde yerde buldu. Hayatını kaybeden adamın ölümü şüpheli olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Olay, Sahil Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Remzi Tunç isimli 73 yaşındaki yalnız yaşayan adamın balkonunda çamaşırlarını gören komşusu, onları toplayıp yardımcı olmak istedi. Çamaşırları toplarken içeriden gelen televizyon sesinden şüphelenip içeriye giren vatandaş, Tunç’un kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay polise bildirildi. Eve giren polisler Tunç’u kanlar içerisinde buldu. Tunç’un şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri delil çalışmalarına başladı. Yapılan incelemenin ardından kesin ölüm kararı için Tunç’un cenazesi morga kaldırıldı.

Tunç’u ölü halde bulan komşusu Erdal Çetin yaşananları anlatarak, "Sabah kalktım. Arkadaşımız ameliyata gidecekti Perşembe günü. ’Ameliyat oldun mu?’ diye sordum kendisine. ’Yok Cuma günü olacağım’ dedi. Daha sonra kendisini bir daha göremedim. Baktım çamaşırları asılı 4 günden beri. Yağmur yağacak, arkadaş gelince ona sürpriz yapayım çamaşırları toplayayım dedim. Topladım çamaşırları. Daha sonra içeriden televizyon çalıştığını gördüm. ’Remzi’ diye seslendim ses yok. Koşarak gittim Recep hocayı çağırdım. ’Hocam acele gel’ dedim. Baktık kanlar içinde, ölmüş" dedi.