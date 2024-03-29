Çanakkale'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Çanakkale’de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılmasına yönelik Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, ilçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesini sağlamak amacıyla il genelinde alınan tedbirler ile yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını belirten Vali İlhami Aktaş, seçimde görev alacak olan tüm personele kolaylıklar diledi.