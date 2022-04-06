Cansu Özbay: 'Kelimelerle anlatamayacak kadar mutluyum'

VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Cansu Özbay, Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıktıkları için, Kelimelerle anlatamayacak kadar mutluyum. Çünkü bu maç gerçekten çok zordu dedi.

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  • 06.04.2022 21:43
  • Güncelleme: 06.04.2022 22:26
Cansu Özbay: 'Kelimelerle anlatamayacak kadar mutluyum'
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

VakıfBank’ın başarılı voleybolcusu Cansu Özbay, Fenerbahçe’yi eleyerek finale çıktıkları için, "Kelimelerle anlatamayacak kadar mutluyum. Çünkü bu maç gerçekten çok zordu" dedi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1’in rövanşında Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan VakıfBank’ın başarılı voleybolcusu Cansu Özbay, "Çok mutluyum. Kelimelerle anlatamayacak kadar mutluyum. Çünkü gerçekten bu maç çok zordu. Maça çok kötü başladık. Fenerbahçe çok agresif başladı. Çok iyi oynadılar. 3-0 kaybettikten sonra böyle bir tie-break oynamak inanılmazdı. Herkesi tebrik ediyorum. Herkes ile gurur duyuyorum. Kalbim durdu. Kendimi yere attım. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

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Finalde karşılaşacakları İtalyan ekibi Imoco Conegliano için de Özbay, "Rakibimiz çok iyi. Onlarla Dünya Şampiyonası’nda finalde oynamıştık ve 3-2 galip gelmiştik. Bu final de aynı şekilde zorlu olacak. İnşallah galip gelmesini bileceğiz" şeklinde konuştu.

İHA

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