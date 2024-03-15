Castrol'ün Türkiye'de çekilen reklam filmi globalde yayınlanacak

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, yenilenen marka kimliğinin en önemli adımlarından biri olan reklam filminin prodüksiyonunu ilk defa lokal olarak gerçekleştirdi. Yönetim merkezi İstanbul olan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Doğu (TUCA) tarafından hazırlanan reklam filminde markanın ilerlemenin ve hareketin olduğu her alanda yer aldığı anlatılıyor.

Dünyada 125, Türkiye’de 67’nci yılını geride bırakan Castrol, global olarak belirlenen ‘Onward, Upward, Forward’ stratejisi doğrultusunda yenilenen marka kimliğini ve odaklandığı alanları ilk defa lokal olarak prodüksiyonu gerçekleştirilen reklam filmiyle duyurdu. “Bu da mı Castrol?” sloganıyla, işe yeni başlayan bir stajyerin gözünden Castrol’ün hareketin ve ilerlemenin olduğu her alanda yer almasının anlatıldığı reklam filminde, markanın karada, havada, denizde ve hatta uzayda olması eğlenceli bir dille gösteriliyor.

Yerel çekilen reklam filmi global yayınlanacak

Markanın tarihinde ilk defa lokal olarak prodüksiyonu gerçekleştirilen bir televizyon reklamının globalde yayınlanacağını aktaran Castrol Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Pazarlama Direktörü Onur Dede, “Bu reklam filmi ile iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin yenilenen marka kimliğiyle buluşturulması amaçlanıyor. Yenilenen marka kimliğimiz 2024’te markamızın tüm pazarlarında uygulanacak. Tüm ürün ambalajları, hizmet ortaklığı programları, tesisler, çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama ve küresel sponsorluk varlıkları da ardından yeni strateji ve marka kimliğinin çevresinde şekillendirilecek” diyerek hedef kitlelerinin daha ilgi çekici, akılda kalıcı ve etkili bir marka deneyimi yaşayacaklarının altını çizdi.

Reklam filminde var oldukları her alanın kısaca ve etkili bir şekilde anlatılmasını hedeflediklerini söyleyen Onur Dede, “Bilinirliği çok yüksek bir marka olan Castrol dendiğinde akla ilk gelen, araçların motorlarında kullanılan madeni yağ olması. Ancak biz kurulduğumuz ilk günden bu yana hareketin ve ilerlemenin olduğu her alandayız. Bunu hissettirebilecek bir kreatif yaklaşımla ilerledik ve dinamizmi, yeni belirlenen strateji sonrasında değişen ses tonunu yansıtmayı hedefledik” diyerek reklam filminin gerçekleştirilmesinin ardında yatan çalışmayı vurguladı.