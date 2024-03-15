SUBÜ'de 'Yönetimin Gözden Geçirilmesi' toplantısı düzenlendi

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Yönetimin Gözden Geçirilmesi’ toplantısı ile kalite yönetim sistemi gözden geçirildi ve iç tetkik sürecinde elde edilen bulgular ile sistem performansı değerlendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından, üniversitenin kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve sistem performansının değerlendirilmesi amacıyla iki gün süren ‘Yönetimin Gözden Geçirilmesi’ toplantısı düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki toplantının ilk gününde Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Avci ve Hakan Kocaman, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ömer Sezai Aykaç ile daire başkanları, idari birim yöneticileri ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu ve meslek yüksekokullarının sekreterleri yer aldı. Toplantının Senato Toplantı Salonu’ndaki ikinci günü ise Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında senato üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü’nün katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantılarda Şubat ayındaki iç tetkik süreci ile elde edilen bulgular, stratejik plan ve süreç performansları, anket performansları ve düzeltici faaliyetlere yönelik aksiyonlar ele alındı. Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı; Kalite Yönetim Sistemi’nin gözden geçirilmesi, etkin ve sürekli olması, kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak varlığını sürdürebilmesi amacının ve iç tetkike yönelik bulguların yer aldığı bir sunum yaptı. Daha sonra 2023-2024 Akademik Yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi ve gözden geçirmesi yapılarak 2024 yılı için kurumsal akreditasyon süreci ve TS EN ISO 9001.2015 KYS süreçlerine ilişkin üzerinde mutabık kalınan yol haritası doğrultusunda gündeme dair görüş ve öneriler değerlendirildi.