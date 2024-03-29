Çayırova Belediyesi Bornova deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi’nin 31. Haftası’nda Çayırova Belediyesi, Bornova Belediyesi Karşıyaka ile deplasmanda mücadele edecek.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Bornova Belediyesi Karşıyaka’ya konuk olacak. Ligin 31. hafta karşılamasında Bornova Belediyesi ile mücadele edecek Çayırova’da eksik bulunmuyor. Başantrenör Şemsettin Baş öncülüğünde tüm hafta boyunca karşılaşmaya hazırlanan Çayırova Belediyesi, müsabakadan galip ayrılarak Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde aldığı 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle puan durumunda beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, sekizinci sıradaki rakibini yenerek, yeni bir galibiyet serisi başlatma amacında.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olmuş ve Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 95-89 galip ayrılmayı başarmıştı. Bugün saat 15.30’da Altındağ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka TBF TV’nin Youtube kanalından da canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ise İbrahim Altıntaş, Furkan Keseratar ve Süleyman Çağrı Nakilcioğlu hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakadan galip ayrılarak, Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve ligin son 3 haftası öncesinde moral depolamak istiyor.