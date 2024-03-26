Çayırova'nın yeni spor salonunda çalışmalar devam ediyor

Çayırova Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tüm hızıyla devam ediyor. Çatısı şekillenen ve yan panel çelik imalatı tamamlanan projede, duvar yapımı sürüyor.

Atatürk Mahallesinde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacak ve ilçenin spor altyapısını güçlendirecek projenin çatısı şekillenmiş ve yan panel çelik imalatı da tamamlanmıştı. Geleceğin milli sporcularını yetiştirecek yeni spor salonu ve sporcu fabrikasında yan duvarların yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

Proje tamamlandığında 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda antrenman yapabilmesine imkan sağlayacak. Tesis, sadece çocuklara ve gençlere değil, 7’den 70’e tüm vatandaşların da sporla iç içe olmasına imkan verecek. Bununla beraber yeni spor salonu Çayırova Belediyesi basketbol takımının da yeni sahası olacak.