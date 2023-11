Cep Herkülü Kestel'de anıldı

Halterde bir çok başarıya imza atıp yaşamını yitiren sporcu Naim Süleymanoğlu, vefatının altıncı yılında Kestel Belediyesi ve Bulgaristan’ın yöre dernekleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler ile anıldı.

Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Kestel Belediyesi ve Bulgaristan’ın yöre dernekleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Naim Süleymanoğlu’na ait fotoğrafın bulunduğu serginin açılışı yapıldı. Daha sonra Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun söyleşişi ile davam eden programda, Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Programa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Emine Yavuz Göçgeç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan Doluvo Belediye Başkanı Nevhis Mustafa, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çoruh, AK Parti Kestel İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Tamam, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye kaçıran kişi olarak bilinen Rasim Arda, BRTK Başkanı Sabri Mutlu, Mestanlı Derneği Başkanı Mestaniye Efe, Tunaboyu ve Deliormanlılar Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy, Koşukavaklılar Derneği Başkanı Yılmaz Mutlu ve vatandaşlar katılım sağladı. Ayrıca Naim Süleymanoğlu anısına, Ulu Camii başta olmak üzere 8 farklı camide mevlit okutularak lokma dağıtımı yapıldı.

Anma programında konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Tarihin en önemli sporcusu, haltercisi olan ve 46 kere dünya rekoru kırarak şampiyonluklarına sahip olan, yeri doldurulamayacak bir yıldızı 6 yıl önce kaybettik. Naim Süleymanoğlu’nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı hep gururla taşıdık. Naim’in kırılamayan ve kırılamayacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda Türkiye’ye iltica ederek o günlerde Bulgaristan’da yaşanan zulmü dünyaya duyurması, her türlü başarının üstündedir. Yaşamı kısa sürse de Türk sporcularına ve yöneticilerine örnek olmuştur. Naim Süleymanoğlu’nu ve Süleymanoğlu ailesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya sporu bir daha Naim gibi bir sporcu yetiştiremez. Türk milleti olarak Naim’in başarılarıyla her zaman övüneceğiz, gurur duyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.