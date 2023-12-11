Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine 3 ayda yeni ameliyathane

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde 3 ay gibi kısa sürede 24 yeni ameliyathane inşa edildi. İleri düzeyde ameliyatların yapılabileceği donanımda yapımı tamamlanan ameliyathaneler bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Covid salgını döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla acil durum hastanesi olarak inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan kontroller de riskli bulunan yapıların yıkılmasının ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne tahsis edildi. 4 ameliyathane ile hizmet verilen hastane de ameliyathane sayısının yetmemesi üzerine 3 ay içerisinde hastaneye 24 yeni ameliyathane daha inşa edildi. Yapımı tamamlanan 24 yeni ameliyathane bugün düzenlenen tören ile hizmete alındı. Düzenlenen törene İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu hastane İstanbul’da beklenen olası depremde şifa odaklarından biri olacak

Törende bir konuşma gerçekleştiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu salgın döneminde binlerce Covid hastasına hizmet verdiğini ayrıca hastanenin olası bir İstanbul depreminde de büyük rol oynayacağını belirterek “Bu hastane Covid döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle sağlık hizmetini dünyaya en iyi sunduğunun ispatı olan bir örneği. 45 günde inşa edildi. Burada binlerce COVİD hastasının hayatı kurtarıldı. Acil durum hastanesi diyoruz. Esasında İstanbul da beklenilen depreminde şifa odaklarından birisi olacak bir nokta burası. 6 şubat depremi gerçekten çok üzücü Allah bir daha bize göstermesin ama İstanbul’un her zaman bir deprem riski bulunuyor. Bu bölge de çalışan bizler oraya da hazırlığımızı elimizden geldiğince yapıyoruz. Bizim kendi hastanelerimiz ve özel sektör de dahil İstanbul’da sağlıkla ilgili deprem çalışmamız aslında var. bu çalışma da ilk 48 saat içerisinde sağlık hizmetlerinin otomatize olarak kendi kendine yönetebilir hale getirmeye çalışıyoruz. O noktalardan birisi de burası. Cerrahpaşa 6 Şubattan sonra kendi binaları ile ilgili analiz yaptıktan sonra bir alana ihtiyaç duyduk . Sağ olsun Cumhurbaşkanımız burayı Cerrahpaşa’ya tahsis konusunda talimatlandırdıktan sonra artık burası Cerrahpaşa’nın hizmet sunduğu bir alan oldu” diye konuştu.

3 ay içerisinde 24 ameliyathane inşa edildi

Hastanenin kendilerine tahsis edildikten sonra kapasite arttırmak için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, ”Burası çok hızlı bir zamanda Covid döneminde inşa edilmiş çok önemli bir hastane. Kendisine göre yatak ve ameliyathaneleri bulunmakta. Burada ki ameliyathane kapasitesini artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 24 ameliyathane sıfırdan inşa edildi ve bugün bunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada bulunan mevcut 4 ameliyathane de geçtiğimiz 6 aylık zaman içerisinde 3 bin 60 ameliyat gerçekleştirildi. Yani Cerrahpaşa kısıtlı imkanlarla bile maksimum üretkenliği gerçekleştirmiş oldu. Eş zamanlı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin tarihi yerleşkesinde de inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Tarihi binalarımızın restorasyonunun yanı sıra 1. Etap hastane binalarının fore kazık işlemleri başladı. Her gün de bu fore kazıkların imalatı devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde bundan böyle 28 ameliyathane ile ileri düzey robotik cerrahi ameliyathanemizi de buraya konuşlandırarak özellikli işlemleri nakiller de dahil olmak üzere ileri düzey tüm ameliyatları bu çatı altında gerçekleştireceğiz” dedi.