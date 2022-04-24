Cinayetle biten silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 24.04.2022 00:27
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:23
Cinayetle biten silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. aracından aldığı silah ile Çoban’a kurşun yağdırdı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Çoban, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

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“Silahlı dehşet anları kamerada”

31 yaşındaki Murat Çoban’ın ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat Çoban ile şüpheli E.T.’nin kavga etmesi, bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması, şüpheli E.T.’nin koşarak aracına gitmesi ve silahı aldıktan sonra Murat Çoban’a kurşun yağdırması yer alıyor.

İHA

SHA Editör
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