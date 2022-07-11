SON
DAKİKA
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Joshua King, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Edinilen bilgilere göre, kaza, Edirne - İstanbul TEM otoyolunun Çorlu mevki yakınlarında Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında duran Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca aynı istikamete seyreden Mücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen hafif ticari aracın içerisinde bulunanlar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kamyon sürücüsü Mücahid Y.‘nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı kazada yaralanan Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Yasemin Öztürk ve Gülbeyaz Özel’in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin