Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor
AK Parti Meclis Üyesi adayları Mustafa Çolakoğlu ve Semanur Kepenek Esnaf Ziyaretlerinde bulundu. Silivri'de Volkan Yılmaz, İstanbul'da Murat Kurum'a destek taleplerini yineleyen adaylar
Yapılan ziyaretler sonrasında konuşan adaylar “Bugün Silivri Ak Parti ilçe teşkilatı mensuplarımız ile hemşehrilerimiz ile buluştuk. Hemşehrilerimizin kapılarını çalarak Silivri'de Volkan Yılmaz, İstanbul'da Murat Kurum diyerek oylarına talip olduk. Her çaldığımız kapıdan hoş tebessüm ve güzel dualar ile yolculandık. Silivri Hazır “dedi.