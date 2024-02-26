Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Meclis Üyesi adayları Mustafa Çolakoğlu ve Semanur Kepenek Esnaf Ziyaretlerinde bulundu. Silivri'de Volkan Yılmaz, İstanbul'da Murat Kurum'a destek taleplerini yineleyen adaylar

Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yapılan ziyaretler sonrasında konuşan adaylar “Bugün Silivri Ak Parti ilçe teşkilatı mensuplarımız ile hemşehrilerimiz ile buluştuk. Hemşehrilerimizin kapılarını çalarak Silivri'de Volkan Yılmaz, İstanbul'da Murat Kurum diyerek oylarına talip olduk.  Her çaldığımız kapıdan hoş tebessüm ve güzel dualar ile yolculandık. Silivri Hazır “dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhur ittifakı adayları ziyaretlerini sürdürüyor